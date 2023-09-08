https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/putin-pozdravil-rossiyan-s-80-letiem-osvobozhdeniya-donbassa-ot-natsistov-1047889332.html
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
8 сентября 1943 года красноармейцы освободили Сталино (сейчас – Донецк, прим.) от нацистских захватчиков. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T10:17+0300
2023-09-08T10:17+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. "8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край", – сказал президент.Путин подчеркнул, что ресурсы Донбасса имели огромное значение для Третьего рейха, и стали одной из причин нападения на СССР. Население захваченных территорий яростно сопротивлялось врагу около семисот дней. "Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков – ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", – заявил глава государства.Путин подчеркнул, что история Россия верна заветам и памяти предков и еще раз поздравил жителей страны с памятной датой.
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владимир путин, россия, новости, донбасс
владимир путин, россия, новости, донбасс
Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
10:17 08.09.2023 (обновлено: 10:44 08.09.2023)
8 сентября 1943 года красноармейцы освободили Сталино (сейчас – Донецк, прим.) от нацистских захватчиков.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием со дня освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Текст поздравления опубликован
на сайте Кремля.
"8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край", – сказал президент.
Путин подчеркнул, что ресурсы Донбасса имели огромное значение для Третьего рейха, и стали одной из причин нападения на СССР. Население захваченных территорий яростно сопротивлялось врагу около семисот дней.
"Уверен, что девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков – ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей силы, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", – заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что история Россия верна заветам и памяти предков и еще раз поздравил жителей страны с памятной датой.