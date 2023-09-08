https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/registratsiya-initsiativnoy-gruppy-po-provedeniyu-referenduma-annulirovana-1047894014.html

Регистрация инициативной группы по проведению референдума аннулирована

Регистрация инициативной группы по проведению референдума аннулирована

Вопрос о возможном референдуме о досрочных выборах главы государства был поставлен на пресс-конференции представителей оппозиционных сил на митинге 30 мая. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T14:24+0300

2023-09-08T14:24+0300

2023-09-08T14:32+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Регистрация инициативной группы по проведению референдума по вопросу "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?" была аннулирована, рассказали Sputnik в Центральной избирательной комиссии республики.Решение прекратить сбор подписей и аннулировать регистрацию было связано с тем, что в обозначенный двухмесячный срок инициативная группа не представила в ЦИК необходимые документы и подписные листы.Инициативная группа из 36 человек подала документы о референдуме в ЦИК 27 июня 2022 года. Группа и вопрос, который нужно было вынести на голосование, были зарегистрированы единогласным решением членов Центральной избирательной комиссии 4 июля 2023 года.

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