https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/takie-obstoyatelstva-fukina-i-tyrkba-o-master-klassakh-tekhnoparka-kvantorium-v-abkhazii-1047894829.html

Такие обстоятельства: Фукина и Тыркба о мастер-классах технопарка "Кванториум" в Абхазии

Такие обстоятельства: Фукина и Тыркба о мастер-классах технопарка "Кванториум" в Абхазии

Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и проходит в трех абхазских городах – Сухуме, Гале и Гагре. Этот проект был... 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T18:22+0300

2023-09-08T18:22+0300

2023-09-08T18:22+0300

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Такие обстоятельства: Фукина и Тыркба о мастер-классах детского технопарка «Кванториум» в Абхазии Такие обстоятельства: Фукина и Тыркба о мастер-классах детского технопарка «Кванториум» в Абхазии

Технологический марафон для школьников организован при поддержке Россотрудничества и проходит в трех абхазских городах – Сухуме, Гале и Гагре. Этот проект был представлен в Абхазии еще в мае, на Международном образовательно-туристическом форуме "Горизонты-23".Директор "Детского технопарка "Кванториум" из Набережных Челнов Юлия Фукина и педагог сухумской средней школы №1 имени Баграта Шинкуба Гунда Тыркба в эфире радио Sputniuk рассказали о том, как внедряется опыт этого образовательного проекта в школах Абхазии и насколько он полезен.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, учеба, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, аудио