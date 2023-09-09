https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-marokko-vyroslo-do-1037-1047908606.html

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

Более 720 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о 820 жертвах и 672 раненых. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T17:50+0300

2023-09-09T17:50+0300

2023-09-09T18:11+0300

марокко

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землетрясение

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

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