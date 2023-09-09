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Европа, Азия, Австралия, Африка: почему континенты так называются
Европа, Азия, Австралия, Африка: почему континенты так называются
Рассказываем, откуда возникли названия континентов. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T09:50+0300
2023-09-09T09:50+0300
2023-09-09T09:50+0300
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Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Европа, Азия, Австралия, Африка: почему континенты так называются
Рассказываем, откуда возникли названия континентов.
Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф?
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.