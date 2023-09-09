https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/evropa-aziya-avstraliya-afrika-pochemu-kontinenty-tak-nazyvayutsya-1047883208.html

Европа, Азия, Австралия, Африка: почему континенты так называются

Европа, Азия, Австралия, Африка: почему континенты так называются

Рассказываем, откуда возникли названия континентов. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

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Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются? Европа, Азия, Австралия, Африка... Почему континенты так называются?

Где впервые прозвучал топоним "Европа" и что он означал? Почему говорят, что слово "Африка" придумали древние римляне? Как "Азия" связана с древнегреческой мифологией? Почему прилагательное "австралийский" появилось раньше самой "Австралии"? Америку назвали в честь Америго Веспуччи или это миф? Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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