https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/lavrov-moskva-i-sukhum---proverennye-vremenem-druzya-1047901895.html

Лавров: Москва и Сухум - проверенные временем друзья

Лавров: Москва и Сухум - проверенные временем друзья

Пятнадцать лет назад Абхазия и Россия установили дипотношения. В сентябре того же года стороны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T09:50+0300

2023-09-09T09:50+0300

2023-09-09T11:09+0300

абхазия

в абхазии

россия

мид рф

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046561260_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_0b8ae8857a6450e732165877cf92503a.jpg

СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Москва и Сухум - проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров поздравил своего абхазского коллегу Инала Ардзинба с 15-летием установления дипотношений между Россией и Абхазией. Сергей Лавров подчеркнул, что тесные рабочие связи между внешнеполитическими ведомствами позволяют "эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье". Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил главу МИД с 15-летием установления дипотношений между странами."Российская Федерация продолжит оказывать братской Республике Абхазия всемерное содействие в обеспечении национальной безопасности, на социально-экономическом и культурно-гуманитарном треках, а также в укреплении международных позиций и региональной стабильности", - отметил Шургалин.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, мид рф, мид абхазии