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Лавров: Москва и Сухум - проверенные временем друзья
Лавров: Москва и Сухум - проверенные временем друзья
Пятнадцать лет назад Абхазия и Россия установили дипотношения. В сентябре того же года стороны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Москва и Сухум - проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров поздравил своего абхазского коллегу Инала Ардзинба с 15-летием установления дипотношений между Россией и Абхазией. Сергей Лавров подчеркнул, что тесные рабочие связи между внешнеполитическими ведомствами позволяют "эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье". Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил главу МИД с 15-летием установления дипотношений между странами."Российская Федерация продолжит оказывать братской Республике Абхазия всемерное содействие в обеспечении национальной безопасности, на социально-экономическом и культурно-гуманитарном треках, а также в укреплении международных позиций и региональной стабильности", - отметил Шургалин.
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абхазия, россия, мид рф, мид абхазии
Лавров: Москва и Сухум - проверенные временем друзья
09:50 09.09.2023 (обновлено: 11:09 09.09.2023)
Пятнадцать лет назад Абхазия и Россия установили дипотношения. В сентябре того же года стороны подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Москва и Сухум - проверенные временем друзья, развивающие взаимодействие в духе союзничества и стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров поздравил своего абхазского коллегу Инала Ардзинба с 15-летием установления дипотношений между Россией и Абхазией.
"Нас объединяет общность культурно-нравственных ориентиров и мировоззренческих установок, гордость славными страницами совместной истории", - отметил глава МИД России.
Сергей Лавров подчеркнул, что тесные рабочие связи между внешнеполитическими ведомствами позволяют "эффективно решать актуальные задачи, включая повышение международного авторитета Абхазии, обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин также поздравил главу МИД с 15-летием установления дипотношений между странами.
"Российская Федерация продолжит оказывать братской Республике Абхазия всемерное содействие в обеспечении национальной безопасности, на социально-экономическом и культурно-гуманитарном треках, а также в укреплении международных позиций и региональной стабильности", - отметил Шургалин.