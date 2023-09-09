https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/multimodalnyy-turisticheskiy-marshrut-ritsa-vpervye-otpravilsya-iz-sochi-v-abkhaziyu-1047906232.html
Мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию
Мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию
Поездка организована по схеме "самолет + поезд" - от Череповца до аэропорта Сочи на самолете, далее на туристическом поезде до Сочи и курортов Абхазии. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T16:00+0300
2023-09-09T16:00+0300
2023-09-09T16:00+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию. Железнодорожная часть поездки пройдет в формате "поезд-отель": днем туристы будут знакомиться с достопримечательностями маршрута, а ночью – отдыхать в комфортабельных вагонах поезда.82 пассажира проведут шесть дней и семь ночей в поезде. Уже завтра они будут в Гагре и на Рице, в понедельник посетят Новый Афон, и еще два дня будут знакомиться с Сухумом.В стоимость тура включен авиаперелет, проезд на поезде и экскурсионная программа, в которую входит транспортное и экскурсионное обслуживание в Абхазии, в том числе входные билеты на экскурсионные объекты.
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отдых в абхазии, абхазия
Мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию
Поездка организована по схеме "самолет + поезд" - от Череповца до аэропорта Сочи на самолете, далее на туристическом поезде до Сочи и курортов Абхазии.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Мультимодальный туристический маршрут "Рица" впервые отправился из Сочи в Абхазию.
В комплексный турпакет входит перелет из Череповца в Сочи, путешествие поездом по маршруту аэропорт Сочи - Роза Хутор - Гагра - Сухум - Сочи - аэропорт Сочи, а также экскурсионная программа.
Железнодорожная часть поездки пройдет в формате "поезд-отель": днем туристы будут знакомиться с достопримечательностями маршрута, а ночью – отдыхать в комфортабельных вагонах поезда.
82 пассажира проведут шесть дней и семь ночей в поезде. Уже завтра они будут в Гагре и на Рице, в понедельник посетят Новый Афон, и еще два дня будут знакомиться с Сухумом.
В стоимость тура включен авиаперелет, проезд на поезде и экскурсионная программа, в которую входит транспортное и экскурсионное обслуживание в Абхазии, в том числе входные билеты на экскурсионные объекты.