https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/pervyy-soyuz-s-bolshoy-stranoy-kak-abkhaziya-i-rossiya-ustanovili-dipotnosheniya-1047907839.html
Первый союз с большой страной: как Абхазия и Россия установили дипотношения
Первый союз с большой страной: как Абхазия и Россия установили дипотношения
15 лет назад, 9 сентября 2008 года, Абхазия и Россия официально установили дипломатические отношения. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T16:55+0300
2023-09-09T16:55+0300
2023-09-09T17:02+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/09/1047908281_0:57:3067:1782_1920x0_80_0_0_29345a1f835822713d7d292bd3c10556.jpg
О том, как это происходило, в эфире радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.После признания независимости Абхазии Россией 9 сентября 2008 года в Москве состоялся первый официальный визит абхазской делегации. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на церемонию установления дипотношении между двумя странами.“Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развивался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. Это особняк для приема иностранных делегации, это красивое здание XIX века, который в свое время построил известный промышленник Савва Морозов. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам абхазским дипломатам посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между нашими странами”, - отметил Шамба.Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.Подробнее смотрите в интервью.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/09/1047908281_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_b5924918f06f607384063a82825ae206.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, россия, политика, видео
видео, мультимедиа, абхазия, россия, политика, видео
Первый союз с большой страной: как Абхазия и Россия установили дипотношения
16:55 09.09.2023 (обновлено: 17:02 09.09.2023)
15 лет назад, 9 сентября 2008 года, Абхазия и Россия официально установили дипломатические отношения.
О том, как это происходило, в эфире радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
После признания независимости Абхазии Россией 9 сентября 2008 года в Москве состоялся первый официальный визит абхазской делегации. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на церемонию установления дипотношении между двумя странами.
“Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развивался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. Это особняк для приема иностранных делегации, это красивое здание XIX века, который в свое время построил известный промышленник Савва Морозов. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам абхазским дипломатам посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между нашими странами”, - отметил Шамба.
Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.
Подробнее смотрите в интервью.