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Первый союз с большой страной: как Абхазия и Россия установили дипотношения

Первый союз с большой страной: как Абхазия и Россия установили дипотношения

15 лет назад, 9 сентября 2008 года, Абхазия и Россия официально установили дипломатические отношения. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T16:55+0300

2023-09-09T16:55+0300

2023-09-09T17:02+0300

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О том, как это происходило, в эфире радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.После признания независимости Абхазии Россией 9 сентября 2008 года в Москве состоялся первый официальный визит абхазской делегации. Тогда министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба отправился в столицу России на церемонию установления дипотношении между двумя странами.“Помню хорошо, как 9 сентября мы совершили первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый, кто поехал из аэропорта с автомобильным эскортом, на котором развивался абхазский флаг. Мы приехали на Спиридоновскую улицу, дом приемов Министерства иностранных дел. Это особняк для приема иностранных делегации, это красивое здание XIX века, который в свое время построил известный промышленник Савва Морозов. В этом здании происходило много знаковых событий в истории ХХ века. И нам абхазским дипломатам посчастливилось в этом здании подписать договор о дипломатическом признании и обменяться нотами. С Сергеем Викторовичем Лавровым мы и наши осетинские братья подписали соглашение. И на этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между нашими странами”, - отметил Шамба.Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения поступательно развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства.Подробнее смотрите в интервью.

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