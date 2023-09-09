https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/takie-obstoyatelstva-shamba-ob-ustanovlenii-dipotnosheniy-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1047902931.html

Такие обстоятельства: Шамба об установлении дипотношений между Абхазией и Россией

Такие обстоятельства: Шамба об установлении дипотношений между Абхазией и Россией

Экс-министр иностранных дел Абхазии, секретарь Совбеза Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал о том, как 15 лет назад между Россией и Абхазией были... 09.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-09T11:35+0300

2023-09-09T11:35+0300

2023-09-09T11:44+0300

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абхазия

россия

дипломатия

отношения

договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве

подкасты

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Такие обстоятельства: Шамба об установлении дипотношений между Абхазией и Россией Такие обстоятельства: Шамба об установлении дипотношений между Абхазией и Россией

9 сентября 2008 года Россия установила дипломатические отношения с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В этот же день были согласованы проекты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.“Помню хорошо, как 9 сентября происходил первый официальный визит представителя Республики Абхазия в Москву. Я первый кто поехал из аэропорта с эскортом, на автомобиле развивался абхазский флаг. И когда мы ехали по набережной, как раз проплывал прогулочный катер. Люди на палубе, которые видели наш эскорт и абхазский флаг, все махали нам. Такой душевный порыв был. Нам было приятно. Хочется, чтобы такие взаимоотношения оставались и в дальнейшем между нашими народами", - сказал Шамба.Экс-министр иностранных дел Абхазии рассказал и о том, как 15 лет назад в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ был завизирован договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” - основополагающий документ, отражающий принципы взаимоотношения двух стран."На этой же встрече мы завизировали подписанный буквально через неделю договор “О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между нашими странами. И во второй статье буквально говорится о том, что стороны будут принимать усилия по согласованию внешнеполитического своего курса и консультироваться по внешнеполитическим делам. Кроме того, в этом же соглашении в 4, 5 пунктах отражено, что в случае угрозы стороны выступают на стороне своих союзников и оказывают всяческую по необходимости поддержку, в том числе и военную", - сказал Шамба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, россия, дипломатия, отношения, договор между абхазией и россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, подкасты, аудио