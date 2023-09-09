https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/zaversheny-vosstanovitelnye-raboty-gorelefa-na-ulitse-dzidzariya-1047904498.html

Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария

Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария

Горельеф на улице Дзидзария в Сухуме состоит из десяти фигурок. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации столицы.Работу выполняли по эскизам, которые предоставил один из соавторов Владимир Шенгелая, проживающий сейчас в Германии. Горельеф подсвечен, столбы освещения на этом отрезке улицы заменены. Ранее на улице Дзидзария была восстановлена стена с использованием того же натурального камня, которым облицована стена. АЖД восстанавливает ограждение на части улицы, уложена тротуарная плитка.

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