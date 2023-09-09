https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/zaversheny-vosstanovitelnye-raboty-gorelefa-na-ulitse-dzidzariya-1047904498.html
Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария
Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария
Горельеф на улице Дзидзария в Сухуме состоит из десяти фигурок. 09.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-09T12:20+0300
2023-09-09T12:20+0300
2023-09-09T12:27+0300
в абхазии
сухум
администрация города сухум
абхазия
абхазия: благоустройство районов и городов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/09/1047904327_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_82851bb6efcf5a26dd526489f1e8bbfe.jpg
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации столицы.Работу выполняли по эскизам, которые предоставил один из соавторов Владимир Шенгелая, проживающий сейчас в Германии. Горельеф подсвечен, столбы освещения на этом отрезке улицы заменены. Ранее на улице Дзидзария была восстановлена стена с использованием того же натурального камня, которым облицована стена. АЖД восстанавливает ограждение на части улицы, уложена тротуарная плитка.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/09/1047904327_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0c7369744e9e9647dde31600b3200822.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум, администрация города сухум, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
сухум, администрация города сухум, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария
12:20 09.09.2023 (обновлено: 12:27 09.09.2023)
Горельеф на улице Дзидзария в Сухуме состоит из десяти фигурок.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Завершены восстановительные работы горельефа на улице Дзидзария в Сухуме, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
Все элементы горельефа заново отлили из глины и обработали специальным средством, чтобы глиняные фигурки не разрушались со временем.
Работу выполняли по эскизам, которые предоставил один из соавторов Владимир Шенгелая, проживающий сейчас в Германии.
Горельеф подсвечен, столбы освещения на этом отрезке улицы заменены.
Ранее на улице Дзидзария была восстановлена стена с использованием того же натурального камня, которым облицована стена.
АЖД восстанавливает ограждение на части улицы, уложена тротуарная плитка.