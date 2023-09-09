https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/zemletryasenie-magnitudoy-69-proizoshlo-v-marokko--1047902536.html

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко

После землетрясения магнитудой 6,9 было зафиксировано по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. 09.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение произошло в 22:10 по времени UTC (1:10 мск) в 80 километрах к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.Число погибших в результате землетрясения достигло 632, еще 329 человек ранены, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

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