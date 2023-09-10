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Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи
Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша в субботу ночью. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T16:15+0300
2023-09-10T16:15+0300
2023-09-10T16:15+0300
марокко
землетрясение
в мире
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, пострадали более двух тысяч человек.Многие провели ночь на улице под открытым небом, люди опасались повторного землетрясения.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.
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марокко, землетрясение, в мире
марокко, землетрясение, в мире
Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша в субботу ночью.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, пострадали более двух тысяч человек.
Жители исторического центра Марракеша своими силами устраняют разрушительные последствия землетрясения. Часть улиц уже удалось отмыть и сделать их доступными для пешеходов.
Многие провели ночь на улице под открытым небом, люди опасались повторного землетрясения.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.