https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/chislo-pogibshikh-iz-za-zemletryaseniya-v-marokko-prevysilo-dve-tysyachi-1047914361.html

Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи

Число погибших из-за землетрясения в Марокко превысило две тысячи

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша в субботу ночью. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T16:15+0300

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марокко

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, пострадали более двух тысяч человек.Многие провели ночь на улице под открытым небом, люди опасались повторного землетрясения.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.

марокко

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