https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/kulturnaya-afisha-abkhazii-organnye-vechera-v-pitsunde-spektakli-i-vystavka-1047915996.html
Культурная афиша Абхазии: "Органные вечера в Пицунде", спектакли и выставка
Культурная афиша Абхазии: "Органные вечера в Пицунде", спектакли и выставка
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T19:00+0300
2023-09-10T19:00+0300
2023-09-10T19:00+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
культура
театр
музыка
центральный выставочный зал г. сухум
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Культурная афиша с 11 по 17 сентября.Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжается выставка абхазского художника Баттала Джапуа "Белый корабль". Она доступна до 21 сентября.В Пицундском храме будет проходить фестиваль "Органные вечера в Пицунде". Открытие состоится 11 сентября в 20:00. Концерты будут проходить с 12 по 16 сентября в 17:00 и 20:00.17 сентября в 17:00 - органный концерт.В Русском драматическом театре культурная неделя открывается спектаклем "В лучах". Он состоится 12 сентября в 18:00 и 20:00.В Абхазском молодежном театре 12 и 14 сентября в 19:00 покажут премьерный спектакль "Кровавая свадьба".
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абхазия, отдых в абхазии, культура, театр, музыка, центральный выставочный зал г. сухум
абхазия, отдых в абхазии, культура, театр, музыка, центральный выставочный зал г. сухум
Культурная афиша Абхазии: "Органные вечера в Пицунде", спектакли и выставка
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Культурная афиша с 11 по 17 сентября.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в Центральном выставочном зале Сухума продолжается выставка абхазского художника Баттала Джапуа "Белый корабль". Она доступна до 21 сентября.
В Пицундском храме будет проходить фестиваль "Органные вечера в Пицунде". Открытие состоится 11 сентября в 20:00. Концерты будут проходить с 12 по 16 сентября в 17:00 и 20:00.
17 сентября в 17:00 - органный концерт.
В Русском драматическом театре культурная неделя открывается спектаклем "В лучах". Он состоится 12 сентября в 18:00 и 20:00.
13 сентября в 19:00 в РУСДРАМе покажут "Кровавую свадьбу".
14 сентября в 19:00 - комедию "Оскар".
15 сентября в 19:00 - "Сто лет одиночества".
16 сентября в 19:00 - "Роман с кокаином".
17 сентября в 19:00 - "Красавец мужчина".
В Абхазском молодежном театре 12 и 14 сентября в 19:00 покажут премьерный спектакль "Кровавая свадьба".