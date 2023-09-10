https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/lavrov-otsenil-sammit-g20--1047913183.html

Лавров оценил саммит G20

Лавров оценил саммит G20

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T13:30+0300

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2023-09-10T13:48+0300

саммит g20

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Саммит G20 в Нью-Дели оказался успешным, группа переживает внутреннюю реформу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Саммит – безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов "Группы двадцати" от Глобального юга", - сказал Лавров по итогам саммита G20.По его словам, при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов. "В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах", - подчеркнул министр.При этом он отметил, что западным странам не удалось "украинизировать" повестку саммита "Большой двадцатки", заявил глава МИД России.Сергей Лавров добавил, что все договоренности с Индией по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) остаются в силе."Все наши договоренности, включая по военно-техническому сотрудничеству, сохраняют свою силу", - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос могут ли проблемы, возникшие из-за торгового дисбаланса между Россией и Индией и "застрявших" на счетах российских компаний рупий привести к срыву сделки по поставке Индии российских комплексов С-400.Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье.Он добавил, что действия Еревана выглядят особенно странно, учитывая то, что Армения уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230909/bez-putina-i-si-zachem-nuzhna-bolshaya-dvadtsatka-1047910158.html

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саммит g20, россия, индия, политика, мид рф, сергей лавров