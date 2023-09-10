https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/neopoznannoe-telo-nashli-na-beregu-morya-v-galskom-rayone-1047913949.html

Неопознанное тело нашли на берегу моря в Галском районе

Неопознанное тело нашли на берегу моря в Галском районе

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября, сообщили ГалМедиа. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

галский район

море

абхазия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября, сообщили ГалМедиа. По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.

галский район

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галский район, море, абхазия