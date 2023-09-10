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Неопознанное тело нашли на берегу моря в Галском районе
Неопознанное тело нашли на берегу моря в Галском районе
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября, сообщили ГалМедиа. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T15:20+0300
2023-09-10T15:20+0300
2023-09-10T15:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября, сообщили ГалМедиа. По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.
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галский район, море, абхазия
галский район, море, абхазия
Неопознанное тело нашли на берегу моря в Галском районе
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября, сообщили ГалМедиа.
Рыбаки, обнаружившие тело, доложили об этом в районное ОВД. На вызов выехали сотрудники милиции и прокуратуры.
По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.