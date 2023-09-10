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Пять дней "Мастерской": питерские гастроли в Абхазии
Пять дней "Мастерской": питерские гастроли в Абхазии
В фотоленте Sputnik – яркие моменты и эмоции гастролей питерской "Мастерской" в РУСДРАМе. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
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Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли". В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" показали в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".Спектакли театра "Мастерская" - это пять прекрасных театральных вечеров и полные залы, подвел итоги гастролей гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Он отметил, что гастроли показали то, что абхазский зритель готов и любит посещать не только спектакли местных театров, но и гастролирующих.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Пять дней "Мастерской": питерские гастроли в Абхазии

22:05 10.09.2023 (обновлено: 22:06 10.09.2023)
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В фотоленте Sputnik – яркие моменты и эмоции гастролей питерской "Мастерской" в РУСДРАМе.
Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли". В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" показали в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".
Спектакли театра "Мастерская" - это пять прекрасных театральных вечеров и полные залы, подвел итоги гастролей гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Он отметил, что гастроли показали то, что абхазский зритель готов и любит посещать не только спектакли местных театров, но и гастролирующих.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга прошли в Абхазии.

Гастроли театра &quot;Мастерская&quot; из Санкт-Петербурга прошли в Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга прошли в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе было показано пять постановок из репертуара театра.

В РУСДРАМе было показано пять постановок из репертуара театра. - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе было показано пять постановок из репертуара театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день зрителям представили интерпретацию "Ромео и Джульетты".

В первый день зрителям представили интерпретацию &quot;Ромео и Джульетты&quot;. - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

В первый день зрителям представили интерпретацию "Ромео и Джульетты".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Смелая постановка в исполнении питерского театра собрала в РУСДРАМе аншлаг.

Смелая постановка в исполнении питерского театра собрала в РУСДРАМе аншлаг. - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смелая постановка в исполнении питерского театра собрала в РУСДРАМе аншлаг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впрочем, полные залы собрали все пять гастрольных постановок.

Впрочем, полные залы собрали все пять гастрольных постановок. - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впрочем, полные залы собрали все пять гастрольных постановок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй день гастролей была показана "Варшавская мелодия".

Во второй день гастролей была показана &quot;Варшавская мелодия&quot;. - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во второй день гастролей была показана "Варшавская мелодия".

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Одна из лучших пьес о любви, написанных в XX веке", - так об истории отзывались в РУСДРАМе.

&quot;Одна из лучших пьес о любви, написанных в XX веке&quot;, - так об истории отзывались в РУСДРАМе. - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Одна из лучших пьес о любви, написанных в XX веке", - так об истории отзывались в РУСДРАМе.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Гастроли театра закончились показом детских спектаклей "Волшебник изумрудного города" и "Винни-Пух и все-все-все".

Гастроли театра закончились показом детских спектаклей &quot;Волшебник изумрудного города&quot; и &quot;Винни-Пух и все-все-все&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава

Гастроли театра закончились показом детских спектаклей "Волшебник изумрудного города" и "Винни-Пух и все-все-все".

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