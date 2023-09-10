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Пять дней "Мастерской": питерские гастроли в Абхазии

Пять дней "Мастерской": питерские гастроли в Абхазии

В фотоленте Sputnik – яркие моменты и эмоции гастролей питерской "Мастерской" в РУСДРАМе. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

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Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли". В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" показали в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".Спектакли театра "Мастерская" - это пять прекрасных театральных вечеров и полные залы, подвел итоги гастролей гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. Он отметил, что гастроли показали то, что абхазский зритель готов и любит посещать не только спектакли местных театров, но и гастролирующих.

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