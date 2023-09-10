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Ради будущего: зачем нужно знать историю своего народа
Ради будущего: зачем нужно знать историю своего народа
Почему нужно сохранять историческую память в эфире радио Sputnik рассказал историк, заместитель начальника архивного управления Абхазии Дмитрий Еник. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T11:40+0300
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В 2023 году Абхазия празднует 30-летние Победы. Заместитель начальника архивного управления Абхазии Дмитрий Еник подчеркнул важность сохранения исторической памяти."Проблема сохранения исторических фактов стояла остро во все времена. Это касалось не только Абхазии, так было во всем мире", - отметил Еник.По его словам, Абхазия в своей новейшей истории столкнулась с попыткой фальсификации фактов. Грузины хотели сокрыть историю их переселения на территорию Абхазии. Именно поэтому были сожжены и Абхазский институт языка, литературы и истории и Госархив."Есть такое предположение, что одной из причин сожжения института и Госархива послужила публикация, подготовленная историками Абхазского института истории, языка и литературы, в которой отражались факты переселения жителей Западной Грузии на территорию Абхазии. То есть еще в советские времена, в 30-40-е годы была создана организация, функция которой состояла в том, чтобы переселять жителей Грузии на территорию Абхазии. Шла грузинизация. И эти факты там четко указывались", - сказал Еник.И сегодня, спустя 30 лет после Победы Абхазии в неравной войне с Грузией, по мнению Еник, необходимо помнить историю, так как "народ, который не помнит своего прошлого, не имеет и будущего".Подробнее смотрите в интервью.
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видео, мультимедиа, абхазия, архив, видео
видео, мультимедиа, абхазия, архив, видео

Ради будущего: зачем нужно знать историю своего народа

11:40 10.09.2023
© Видео /Sputnik
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Почему нужно сохранять историческую память в эфире радио Sputnik рассказал историк, заместитель начальника архивного управления Абхазии Дмитрий Еник.
В 2023 году Абхазия празднует 30-летние Победы. Заместитель начальника архивного управления Абхазии Дмитрий Еник подчеркнул важность сохранения исторической памяти.
"Проблема сохранения исторических фактов стояла остро во все времена. Это касалось не только Абхазии, так было во всем мире", - отметил Еник.
По его словам, Абхазия в своей новейшей истории столкнулась с попыткой фальсификации фактов. Грузины хотели сокрыть историю их переселения на территорию Абхазии. Именно поэтому были сожжены и Абхазский институт языка, литературы и истории и Госархив.
"Есть такое предположение, что одной из причин сожжения института и Госархива послужила публикация, подготовленная историками Абхазского института истории, языка и литературы, в которой отражались факты переселения жителей Западной Грузии на территорию Абхазии. То есть еще в советские времена, в 30-40-е годы была создана организация, функция которой состояла в том, чтобы переселять жителей Грузии на территорию Абхазии. Шла грузинизация. И эти факты там четко указывались", - сказал Еник.
И сегодня, спустя 30 лет после Победы Абхазии в неравной войне с Грузией, по мнению Еник, необходимо помнить историю, так как "народ, который не помнит своего прошлого, не имеет и будущего".
Подробнее смотрите в интервью.
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