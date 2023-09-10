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Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу
Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу
Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T18:05+0300
2023-09-10T18:05+0300
2023-09-10T19:08+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу в Сухум, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. Рыбаки обнаружили неопознанное тело на берегу моря в селе Гагида утром 10 сентября. Они сообщили об этом в районное ОВД. На вызов выехали сотрудники милиции и прокуратуры.По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.
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галский район, абхазия, происшествия
Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу
18:05 10.09.2023 (обновлено: 19:08 10.09.2023)
Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу в Сухум, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.
По его словам, пока невозможно определить пол найденного тела.
Рыбаки обнаружили неопознанное тело на берегу моря в селе Гагида утром 10 сентября. Они сообщили об этом в районное ОВД. На вызов выехали сотрудники милиции и прокуратуры.
По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.