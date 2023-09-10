https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/telo-obnaruzhennoe-na-beregu-morya-v-galskom-rayone-peredano-na-ekspertizu-1047915388.html

Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу

Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу

Неопознанное тело нашли на берегу моря в селе Гагида Галского района утром 10 сентября. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T18:05+0300

2023-09-10T18:05+0300

2023-09-10T19:08+0300

в абхазии

галский район

абхазия

происшествия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тело, обнаруженное на берегу моря в Галском районе, передано на экспертизу в Сухум, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. Рыбаки обнаружили неопознанное тело на берегу моря в селе Гагида утром 10 сентября. Они сообщили об этом в районное ОВД. На вызов выехали сотрудники милиции и прокуратуры.По предварительной информации тело находилось в воде продолжительное время.

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