https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/trinadtsat-protsentov-ot-vsekh-poezdok-rossiyan-za-granitsu-letom-prishlis-na-abkhaziyu-1047911140.html
Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом пришлись на Абхазию
Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом пришлись на Абхазию
Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция, сформировав половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья. 10.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-10T10:45+0300
2023-09-10T10:45+0300
2023-09-10T10:45+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом 2023 года пришлись на Абхазию, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "MTC Travel".Эксперты подсчитали, что 53% поездок совершалось в страны дальнего зарубежья - это Турция, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Китай.По данным ФТС России, с 1 мая 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек.
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отдых в абхазии, абхазия, россия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, россия, туристы
Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом пришлись на Абхазию
Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция, сформировав половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом 2023 года пришлись на Абхазию, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "MTC Travel".
Эксперты подсчитали, что 53% поездок совершалось в страны дальнего зарубежья - это Турция, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Китай.
"Отчасти это связано с появлением в течение года прямых рейсов на пляжные направления, такие как Таиланд. Другая причина - продолжающийся рост интереса к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам", - говорится в исследовании.
По данным ФТС России, с 1 мая 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек.