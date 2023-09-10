https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/trinadtsat-protsentov-ot-vsekh-poezdok-rossiyan-za-granitsu-letom-prishlis-na-abkhaziyu-1047911140.html

Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом пришлись на Абхазию

Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом пришлись на Абхазию

Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция, сформировав половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-10T10:45+0300

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Тринадцать процентов от всех поездок россиян за границу летом 2023 года пришлись на Абхазию, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "MTC Travel".Эксперты подсчитали, что 53% поездок совершалось в страны дальнего зарубежья - это Турция, Таиланд, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Китай.По данным ФТС России, с 1 мая 2023 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек.

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