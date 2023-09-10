https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/turpoezd-ritsa-pribyl-v-abkhaziyu-1047912264.html

Турпоезд "Рица" прибыл в Абхазию

Турпоезд "Рица" прибыл в Абхазию

Всего в Абхазию на туристическом поезде "Рица" приехало 82 пассажира. 10.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Туристический поезд "Рица" прибыл в Абхазии, сообщили в Абхазской железной дороге. Завтра с утра поезд будет в Новом Афоне, там туристы посетят Новоафонскую пещеру и другие достопримечательности. После два дня пассажиры проведут в Сухуме.Поездка организована по схеме "самолет + поезд" - от Череповца до аэропорта Сочи на самолете, далее на туристическом поезде до Сочи и курортов Абхазии.В стоимость тура включен авиаперелет, проезд на поезде и экскурсионная программа, в которую входит транспортное и экскурсионное обслуживание в Абхазии, в том числе входные билеты на экскурсионные объекты.

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