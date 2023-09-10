https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-istoriya-i-zagadka-relikvii-1047914952.html

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и загадка реликвии

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и загадка реликвии

Православные христиане вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи

2023-09-10T17:10+0300

2023-09-10T17:10+0300

2023-09-10T17:10+0300

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Православные христиане в понедельник будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи.ИсторияСогласно Евангелию, Иоанна Крестителя убили по приказу Ирода Антипы, царя Галилеи, который всегда высоко ценил пророка. Однако тот открыто осудил властителя за брак с женой брата — Иродиадой.Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал в темницу стража, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери.По легенде, отрубленная голова продолжала обличать прелюбодеев. Тогда царица в порыве гнева пронзила ее кинжалом.Тело Иоанна похоронили его ученики. Первое обретение головы ИоаннаВ Писании не говорится о том, что произошло с головой Ионна. Сохранилось лишь предание о том, что царица спрятала ее во дворце. Однако жена домоправителя по имени Иоанна выкрала голову, поместила в кувшин и тайно погребла на Елеонской горе близ Иерусалима.Спустя десятки лет земли выкупил богатый христианин по имени Иннокентий. Он-то и обнаружил сосуд с реликвией. Это событие вошло в церковный календарь как Первое обретение главы Иоанна Крестителя и отмечается 9 марта.Опасаясь язычников, Иннокентий перед смертью решил спрятать голову — закопал ее и на том месте построил церковь. Но со временем здание обветшало и разрушилось.Второе обретение головы ИоаннаВ IV, как гласит легенда, Предтеча явился во сне двум странствующим монахам, приехавшим в Иерусалим, и указал им, где покоится его голова. Они положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса.Как выяснилось, он видел такой же сон, и пророк сказал ему забрать у монахов голову, что он и сделал. Спустя четыре года ее снова потерями. Лишь в 452-м произошло Второе обретение — некий инок Маркелл раскопал реликвию в Емессе.Церковное предание гласит, что святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась долгие века.Третье обретение головы ИоаннаВ 720-х годах к власти в Византии пришли иконоборцы и начали уничтожать не только святые образа, но и другие артефакты, поскольку считали их пережитками языческих времен. Печальная участь ждала и главу Иоанна Предтечи.Верующие перенесли святыню из Емесса в город Каманы. И, как считают большинство ученых, речь идет о месте в Абхазии, так как этот край на протяжении почти тысячи лет служил пристанищем для гонимых христиан.В 843-м владычеству иконоборцев пришел конец. Тогда же главу доставили в Константинополь. Это событие Церковь называет Третьим обретением и отмечает 7 июня. Затем в годы правления императора Константина IX Мономаха реликвию разделили на несколько частей. Хранились они в разных храмах византийской столицы.В 1204 году крестоносцы увезли некоторые фрагменты в Европу. Один из них оказался во французском городе Амьене, другой — в соборе Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме. А то, что завоеватели не успели забрать, доставили в Великую Лавру на Афоне.Поскольку в Средние века реликвии играли не только духовную, но и важную политическую роль, ими постоянно обменивались. Поэтому впоследствии частицы главы Предтечи разошлись по разным уголкам Старого Света.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210523/1014758654.html

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история, усекновение главы, иоанн предтечи, иоанн креститель