https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-istoriya-i-zagadka-relikvii-1047914952.html
Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и загадка реликвии
Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и загадка реликвии
Православные христиане вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи
2023-09-10T17:10+0300
2023-09-10T17:10+0300
2023-09-10T17:10+0300
религия
православие
абхазия
каман
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039054225_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1fe68a573d059d73ba716ed22da8427d.jpg
Православные христиане в понедельник будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи.ИсторияСогласно Евангелию, Иоанна Крестителя убили по приказу Ирода Антипы, царя Галилеи, который всегда высоко ценил пророка. Однако тот открыто осудил властителя за брак с женой брата — Иродиадой.Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал в темницу стража, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери.По легенде, отрубленная голова продолжала обличать прелюбодеев. Тогда царица в порыве гнева пронзила ее кинжалом.Тело Иоанна похоронили его ученики. Первое обретение головы ИоаннаВ Писании не говорится о том, что произошло с головой Ионна. Сохранилось лишь предание о том, что царица спрятала ее во дворце. Однако жена домоправителя по имени Иоанна выкрала голову, поместила в кувшин и тайно погребла на Елеонской горе близ Иерусалима.Спустя десятки лет земли выкупил богатый христианин по имени Иннокентий. Он-то и обнаружил сосуд с реликвией. Это событие вошло в церковный календарь как Первое обретение главы Иоанна Крестителя и отмечается 9 марта.Опасаясь язычников, Иннокентий перед смертью решил спрятать голову — закопал ее и на том месте построил церковь. Но со временем здание обветшало и разрушилось.Второе обретение головы ИоаннаВ IV, как гласит легенда, Предтеча явился во сне двум странствующим монахам, приехавшим в Иерусалим, и указал им, где покоится его голова. Они положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса.Как выяснилось, он видел такой же сон, и пророк сказал ему забрать у монахов голову, что он и сделал. Спустя четыре года ее снова потерями. Лишь в 452-м произошло Второе обретение — некий инок Маркелл раскопал реликвию в Емессе.Церковное предание гласит, что святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась долгие века.Третье обретение головы ИоаннаВ 720-х годах к власти в Византии пришли иконоборцы и начали уничтожать не только святые образа, но и другие артефакты, поскольку считали их пережитками языческих времен. Печальная участь ждала и главу Иоанна Предтечи.Верующие перенесли святыню из Емесса в город Каманы. И, как считают большинство ученых, речь идет о месте в Абхазии, так как этот край на протяжении почти тысячи лет служил пристанищем для гонимых христиан.В 843-м владычеству иконоборцев пришел конец. Тогда же главу доставили в Константинополь. Это событие Церковь называет Третьим обретением и отмечает 7 июня. Затем в годы правления императора Константина IX Мономаха реликвию разделили на несколько частей. Хранились они в разных храмах византийской столицы.В 1204 году крестоносцы увезли некоторые фрагменты в Европу. Один из них оказался во французском городе Амьене, другой — в соборе Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме. А то, что завоеватели не успели забрать, доставили в Великую Лавру на Афоне.Поскольку в Средние века реликвии играли не только духовную, но и важную политическую роль, ими постоянно обменивались. Поэтому впоследствии частицы главы Предтечи разошлись по разным уголкам Старого Света.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180517/rozhdestvo-ioanna-predtechi-1023976975.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20170304/najti-kamany-xristianskij-kvest-otca-leonida-1020539717.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210523/1014758654.html
абхазия
каман
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039054225_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_27586cfc1d28197aeae3131355a6dfbd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
история, усекновение главы, иоанн предтечи, иоанн креститель
история, усекновение главы, иоанн предтечи, иоанн креститель
Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и загадка реликвии
11 сентября христианский мир чтит память Святого Иоанна Крестителя (Предтечи) или "посланца" Христа, предсказавшего его приход.
Православные христиане в понедельник будут вспоминать Усекновение главы Иоанна Предтечи.
История
Согласно Евангелию, Иоанна Крестителя убили по приказу Ирода Антипы, царя Галилеи, который всегда высоко ценил пророка. Однако тот открыто осудил властителя за брак с женой брата — Иродиадой.
Разгневанный царь бросил Крестителя в темницу. А супруга, "злобясь на него, желала убить его; но не могла", пока не подвернулся удобный момент. На одном из пиров Саломея, дочь Иродиады, "плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним". И царь разрешил ей просить все, что захочет.
Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал в темницу стража, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери.
По легенде, отрубленная голова продолжала обличать прелюбодеев. Тогда царица в порыве гнева пронзила ее кинжалом.
Тело Иоанна похоронили его ученики.
Первое обретение головы Иоанна
В Писании не говорится о том, что произошло с головой Ионна. Сохранилось лишь предание о том, что царица спрятала ее во дворце. Однако жена домоправителя по имени Иоанна выкрала голову, поместила в кувшин и тайно погребла на Елеонской горе близ Иерусалима.
Спустя десятки лет земли выкупил богатый христианин по имени Иннокентий. Он-то и обнаружил сосуд с реликвией. Это событие вошло в церковный календарь как Первое обретение главы Иоанна Крестителя и отмечается 9 марта.
Опасаясь язычников, Иннокентий перед смертью решил спрятать голову — закопал ее и на том месте построил церковь. Но со временем здание обветшало и разрушилось.
Второе обретение головы Иоанна
В IV, как гласит легенда, Предтеча явился во сне двум странствующим монахам, приехавшим в Иерусалим, и указал им, где покоится его голова. Они положили ее в мешок, но по дороге домой встретили горшечника из сирийского города Емесса.
Как выяснилось, он видел такой же сон, и пророк сказал ему забрать у монахов голову, что он и сделал. Спустя четыре года ее снова потерями. Лишь в 452-м произошло Второе обретение — некий инок Маркелл раскопал реликвию в Емессе.
Церковное предание гласит, что святыню торжественно перенесли в Константинополь, где она и хранилась долгие века.
Третье обретение головы Иоанна
В 720-х годах к власти в Византии пришли иконоборцы и начали уничтожать не только святые образа, но и другие артефакты, поскольку считали их пережитками языческих времен. Печальная участь ждала и главу Иоанна Предтечи.
Верующие перенесли святыню из Емесса в город Каманы. И, как считают большинство ученых, речь идет о месте в Абхазии, так как этот край на протяжении почти тысячи лет служил пристанищем для гонимых христиан.
В 843-м владычеству иконоборцев пришел конец. Тогда же главу доставили в Константинополь. Это событие Церковь называет Третьим обретением и отмечает 7 июня. Затем в годы правления императора Константина IX Мономаха реликвию разделили на несколько частей. Хранились они в разных храмах византийской столицы.
В 1204 году крестоносцы увезли некоторые фрагменты в Европу. Один из них оказался во французском городе Амьене, другой — в соборе Сан-Сильвестро-ин-Капите в Риме. А то, что завоеватели не успели забрать, доставили в Великую Лавру на Афоне.
Поскольку в Средние века реликвии играли не только духовную, но и важную политическую роль, ими постоянно обменивались. Поэтому впоследствии частицы главы Предтечи разошлись по разным уголкам Старого Света.