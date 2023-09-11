https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/dvukhdnevnyy-seminar-dlya-zhurnalistov-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1047934925.html

Двухдневный семинар для журналистов пройдет в Доме Москвы в Сухуме

Двухдневный семинар для журналистов пройдет в Доме Москвы в Сухуме

На семинарах опытные эксперты расскажут, как создавать видеоконтент, как набирать подписчиков в Telegram-канале и как правильно продвигать контент в социальных... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T18:16+0300

2023-09-11T18:16+0300

2023-09-11T18:16+0300

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 и 16 сентября состоится семинар для работников СМИ, сообщает пресс-служба центра.Принять в них участие смогут как опытные, так и начинающие журналисты, а также руководители и сотрудники пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций.Спикерами семинара станут: Мастер-классы и практикумы будут посвящены созданию видео, методам и технологиям раскрутки Telegram-каналов, продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат. Связаться с организаторами можно по телефону: +7 (940) 969-83-55.

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