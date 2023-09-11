https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/dvukhdnevnyy-seminar-dlya-zhurnalistov-proydet-v-dome-moskvy-v-sukhume-1047934925.html
Двухдневный семинар для журналистов пройдет в Доме Москвы в Сухуме
Двухдневный семинар для журналистов пройдет в Доме Москвы в Сухуме
На семинарах опытные эксперты расскажут, как создавать видеоконтент, как набирать подписчиков в Telegram-канале и как правильно продвигать контент в социальных... 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T18:16+0300
2023-09-11T18:16+0300
2023-09-11T18:16+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 и 16 сентября состоится семинар для работников СМИ, сообщает пресс-служба центра.Принять в них участие смогут как опытные, так и начинающие журналисты, а также руководители и сотрудники пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций.Спикерами семинара станут: Мастер-классы и практикумы будут посвящены созданию видео, методам и технологиям раскрутки Telegram-каналов, продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях. По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат. Связаться с организаторами можно по телефону: +7 (940) 969-83-55.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, журналистика, новости
абхазия, журналистика, новости
Двухдневный семинар для журналистов пройдет в Доме Москвы в Сухуме
На семинарах опытные эксперты расскажут, как создавать видеоконтент, как набирать подписчиков в Telegram-канале и как правильно продвигать контент в социальных сетях.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. В культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме 15 и 16 сентября состоится семинар для работников СМИ, сообщает пресс-служба центра.
Принять в них участие смогут как опытные, так и начинающие журналисты, а также руководители и сотрудники пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций.
Спикерами семинара станут:
Игорь Чекунов
– журналист, блогер, спортивный комментатор (Россия-24, РБК, РИА Новости);
Мария Кабанова
– продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии;
Игорь Челотканов
–стратег по цифровым коммуникациям ("Агентство Маслов").
Мастер-классы и практикумы будут посвящены созданию видео, методам и технологиям раскрутки Telegram-каналов, продвижению аккаунтов и контента в социальных сетях.
По итогам семинара каждому участнику будет вручен именной сертификат. Связаться с организаторами можно по телефону: +7 (940) 969-83-55.