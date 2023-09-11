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Фельдман: сложно поверить в искреннюю настроенность США на переговоры по Украине

Фельдман: сложно поверить в искреннюю настроенность США на переговоры по Украине

Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что Киев пойдет на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой, прокомментировал в... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T14:16+0300

2023-09-11T14:16+0300

2023-09-11T14:16+0300

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Фельдман о переговорах по Украине Фельдман о переговорах по Украине

Власти Украины пойдут на переговоры, если будет инициатива со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман обратил внимание на то, что Москва не раз указывала на готовность к переговорам."Москва всегда демонстрировала, в том числе и с трибун международных площадок, свою готовность к переговорам, подчеркивая, что импульсом к их началу должно служить признание Украиной новых территориальных реалий", – сказал Павел Фельдман.Он также высказал мнение, что у США отсутствует настрой на переговорный процесс."Поверить в их искреннюю настроенность на стимулирование переговорного процесса очень сложно. Потому что, с одной стороны, их высокопоставленные представители дипломатии посылают голубей мира, намекая на то, что неплохо бы было встать на переговорный трек урегулирования украинского кризиса, а с другой стороны, выделяются все новые и новые пакеты военной помощи Киеву. Уже идет речь о поставках дальнобойных ракет ATACMS, причем Америка допускает их применение в отношении объектов, находящихся в Крыму и Севастополе. Так что подобного рода риторика в исполнении США – это демонстрация двуличия, иезуитская позиция, а не в коей мере не усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы", – заключил Павел Фельдман в эфире радио Sputnik.

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