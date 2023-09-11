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Гражданин и начальник: Хазириши о возможностях "Абхазской железной дороги"

Гражданин и начальник: Хазириши о возможностях "Абхазской железной дороги"

Какая пропускная способность у "Абхазской железной дороги", о перспективах грузоперевозок по сетям АЖД, какие ремонтные работы еще предстоят, какие доходы... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T17:40+0300

2023-09-11T17:40+0300

2023-09-11T17:40+0300

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Гражданин и начальник: Хазириши о возможностях Абхазской железной дороги Гражданин и начальник: Хазириши о возможностях Абхазской железной дороги

Какая пропускная способность у "Абхазской железной дороги", о перспективах грузоперевозок по сетям АЖД, какие ремонтные работы еще предстоят, какие доходы могла бы получить республика в случае открытия сквозного транзитного коридора через Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказал советник министра экономики Абхазии по вопросам железнодорожного транспорта Октай Хазириши.По словам Хазириши, в последнее время проводится ряд работ для улучшения состояния железной дороги."Те оценки, которые получает сейчас "Абхазская железная дорога" по нормативному состоянию, раньше были невозможны. На все это обращают внимание российские коллеги. Соответственно, это является основным фактором при принятии решения развития тех или иных видов взаимодействий в железнодорожной сфере с абхазской стороной. Они видят, что АЖД улучшает свою инфраструктуру, а значит, тот подвижной состав, который заходит с российской стороны, он может безопасно курсировать на полигоне "Абхазской железной дороги", – сказал Хазириши.Советник министра экономики Абхазии по вопросам железнодорожного транспорта рассказал и о том, почему России интересен транзит через Абхазию, как республика может встроиться в международные транспортные коридоры и что нужно для увеличения грузопотоков.По словам Хазириши, в этом году "Абхазская железная дорога" планирует перевезти около миллиона тонн грузов. Возможности же инфраструктуры больше, они ближе к пяти миллионам тонн, сказал он.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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