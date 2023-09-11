https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/sergey-sobyanin-pobedil-na-vyborakh-mera-moskvy-1047928574.html

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы

С 8 по 10 сентября проходил Единый день голосования. Россияне выбирали 21 губернатора, а также депутатов региональных парламентов и муниципальных органов, в... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T11:48+0300

2023-09-11T11:48+0300

2023-09-11T14:06+0300

москва

сергей собянин

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, получив более 76% голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — 8,12% и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,63%. Их поддержали 263 029 и 182 339 избирателей соответственно.Всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона москвичей, что составляет примерно 50% избирателей.В Единый день голосования выборы проходили в 85 российских регионах, включая ДНР и ЛНР. Всего было организовано более четырех тысяч избирательных кампаний. В Карачаево-Черкесии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области выбирали депутатов Государственной думы, в 21 субъекте – глав регионов. Также проходили в 20 субъектах выборы депутатов региональных законодательных органов, еще в 16 – депутатов органов муниципальных образований столиц.

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москва, сергей собянин