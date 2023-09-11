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Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы
С 8 по 10 сентября проходил Единый день голосования. Россияне выбирали 21 губернатора, а также депутатов региональных парламентов и муниципальных органов, в... 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T11:48+0300
2023-09-11T11:48+0300
2023-09-11T14:06+0300
москва
сергей собянин
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, получив более 76% голосов избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России.Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — 8,12% и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,63%. Их поддержали 263 029 и 182 339 избирателей соответственно.Всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона москвичей, что составляет примерно 50% избирателей.В Единый день голосования выборы проходили в 85 российских регионах, включая ДНР и ЛНР. Всего было организовано более четырех тысяч избирательных кампаний. В Карачаево-Черкесии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области выбирали депутатов Государственной думы, в 21 субъекте – глав регионов. Также проходили в 20 субъектах выборы депутатов региональных законодательных органов, еще в 16 – депутатов органов муниципальных образований столиц.
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москва, сергей собянин
Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы
11:48 11.09.2023 (обновлено: 14:06 11.09.2023)
С 8 по 10 сентября проходил Единый день голосования. Россияне выбирали 21 губернатора, а также депутатов региональных парламентов и муниципальных органов, в четырех регионах проходили дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik.
Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, получив более 76% голосов избирателей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ЦИК России.
За действующего главу российской столицы проголосовали почти два с половиной миллиона избирателей.
Далее следуют депутат Мосгордумы Леонид Зюганов — 8,12% и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — 5,63%. Их поддержали 263 029 и 182 339 избирателей соответственно.
Всего в голосовании приняли участие более 3,2 миллиона москвичей, что составляет примерно 50% избирателей.
В Единый день голосования выборы проходили в 85 российских регионах, включая ДНР и ЛНР. Всего было организовано более четырех тысяч избирательных кампаний. В Карачаево-Черкесии, Крыму, Красноярском крае и Липецкой области выбирали депутатов Государственной думы, в 21 субъекте – глав регионов.
Также проходили в 20 субъектах выборы депутатов региональных законодательных органов, еще в 16 – депутатов органов муниципальных образований столиц.