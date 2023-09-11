https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/tsisterna-s-dizelnym-toplivom-perevernulas-na-respublikanskoy-trasse-1047934477.html

Цистерна с дизельным топливом перевернулась на республиканской трассе

Цистерна с дизельным топливом перевернулась на республиканской трассе

В результате происшествия никто не пострадал, движение по трассе не перекрыто. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T17:07+0300

2023-09-11T17:07+0300

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Грузовик, перевозящий дизельное топливо, перевернулся на республиканской трассе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. ЧП произошло в районе Верхней Эшеры. Для предотвращения возгорания на место выехали два пожарно-спасательных расчета МЧС.В настоящий момент, уточнили корреспонденту Sputnik, работы по устранению последствий ДТП еще ведутся. Движение по трассе не перекрыто.

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