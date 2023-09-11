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Цистерна с дизельным топливом перевернулась на республиканской трассе
Цистерна с дизельным топливом перевернулась на республиканской трассе
В результате происшествия никто не пострадал, движение по трассе не перекрыто. 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T17:07+0300
2023-09-11T17:07+0300
2023-09-11T17:23+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Грузовик, перевозящий дизельное топливо, перевернулся на республиканской трассе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. ЧП произошло в районе Верхней Эшеры. Для предотвращения возгорания на место выехали два пожарно-спасательных расчета МЧС.В настоящий момент, уточнили корреспонденту Sputnik, работы по устранению последствий ДТП еще ведутся. Движение по трассе не перекрыто.
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абхазия, мчс абхазии, дтп
Цистерна с дизельным топливом перевернулась на республиканской трассе
17:07 11.09.2023 (обновлено: 17:23 11.09.2023)
В результате происшествия никто не пострадал, движение по трассе не перекрыто.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Грузовик, перевозящий дизельное топливо, перевернулся на республиканской трассе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
ЧП произошло в районе Верхней Эшеры. Для предотвращения возгорания на место выехали два пожарно-спасательных расчета МЧС.
В настоящий момент, уточнили корреспонденту Sputnik, работы по устранению последствий ДТП еще ведутся. Движение по трассе не перекрыто.