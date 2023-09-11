https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/vvoz-avtomobilya-s-rossiyskimi-nomerami-v-evropu-mozhet-popast-pod-sanktsii-1047928269.html
Ввоз автомобиля с российскими номерами в Европу может попасть под санкции
Ввоз автомобиля с российскими номерами в Европу может попасть под санкции
Вопрос применения санкций и их интерпретации входит в ведение правительства каждого европейского государства, но Еврокомиссия рекомендует соблюдать... 11.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-11T10:58+0300
2023-09-11T10:58+0300
2023-09-11T14:09+0300
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россия
санкции
таможенный контроль
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Личный транспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, "скорее всего" попадает под санкции, введенные Советом Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснения Еврокомиссии.Под запрет, согласно постановлению, попадают легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные, главным образом, для перевозки менее десяти человек. Цель и сроки ввоза автомобиля не имеют значения.В список запрещенного попали не только автомобили, в него вошли и другие предметы – косметика, чемоданы, фотокамеры, ноутбуки, смартфоны и другая электроника дороже 750 евро, изделия из кожи и меха.Кроме того, ограничения коснулись драгоценных и полудрагоценных камней и даже предметов личной гигиены - шампуней и бумажных салфеток.Прецеденты по изъятию запрещенных предметов фиксируются, но пока в единичных случаях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/dvoynoy-prodovolstvennyy-proval-zapad-pozhinaet-plody-sanktsiy-1047070879.html
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европа, россия, санкции, таможенный контроль
европа, россия, санкции, таможенный контроль
Ввоз автомобиля с российскими номерами в Европу может попасть под санкции
10:58 11.09.2023 (обновлено: 14:09 11.09.2023)
Вопрос применения санкций и их интерпретации входит в ведение правительства каждого европейского государства, но Еврокомиссия рекомендует соблюдать ограничения.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik.
Личный транспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, "скорее всего" попадает под санкции, введенные Советом Европы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пояснения Еврокомиссии.
Под запрет, согласно постановлению, попадают легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные, главным образом, для перевозки менее десяти человек. Цель и сроки ввоза автомобиля не имеют значения.
В список запрещенного попали не только автомобили, в него вошли и другие предметы – косметика, чемоданы, фотокамеры, ноутбуки, смартфоны и другая электроника дороже 750 евро, изделия из кожи и меха.
Кроме того, ограничения коснулись драгоценных и полудрагоценных камней и даже предметов личной гигиены - шампуней и бумажных салфеток.
Прецеденты по изъятию запрещенных предметов фиксируются, но пока в единичных случаях.