https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/vvoz-avtomobilya-s-rossiyskimi-nomerami-v-evropu-mozhet-popast-pod-sanktsii-1047928269.html

Ввоз автомобиля с российскими номерами в Европу может попасть под санкции

Ввоз автомобиля с российскими номерами в Европу может попасть под санкции

Вопрос применения санкций и их интерпретации входит в ведение правительства каждого европейского государства, но Еврокомиссия рекомендует соблюдать... 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T10:58+0300

2023-09-11T10:58+0300

2023-09-11T14:09+0300

европа

россия

санкции

таможенный контроль

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СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Личный транспорт россиян, имеющий российские регистрационные номера, "скорее всего" попадает под санкции, введенные Советом Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснения Еврокомиссии.Под запрет, согласно постановлению, попадают легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные, главным образом, для перевозки менее десяти человек. Цель и сроки ввоза автомобиля не имеют значения.В список запрещенного попали не только автомобили, в него вошли и другие предметы – косметика, чемоданы, фотокамеры, ноутбуки, смартфоны и другая электроника дороже 750 евро, изделия из кожи и меха.Кроме того, ограничения коснулись драгоценных и полудрагоценных камней и даже предметов личной гигиены - шампуней и бумажных салфеток.Прецеденты по изъятию запрещенных предметов фиксируются, но пока в единичных случаях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230723/dvoynoy-prodovolstvennyy-proval-zapad-pozhinaet-plody-sanktsiy-1047070879.html

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европа, россия, санкции, таможенный контроль