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Взаимный интерес: Еник об общей истории России и Абхазии

Взаимный интерес: Еник об общей истории России и Абхазии

Заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник в эфире радио Sputnik рассказал об общей исторической памяти Абхазии и России. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

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Взаимный интерес: Еник об общей истории России и Абхазии Взаимный интерес: Еник об общей истории России и Абхазии

30 сентября Абхазия будет праздновать 30-летие победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. "Проблема сохранения исторических фактов стояла остро во все времена во всем мире. Есть одно из предположений, что одной из причин начала всех этих событий (ОВНА - ред.) была публикация, подготовленная историками Абхазского института языка и литературы, в которой отражался факт переселения жителей западной Грузии на территорию Абхазии... Одной из причин сожжения Института и нашего архива во время войны была эта публикация. Я ни разу не держал эту книгу в руках, она стала очень редкая. Весь тираж был сожжен. Но, к статью, у нас в архиве кое-что сохранилось. Будем восстанавливать", – рассказал Еник. О том, почему важно сохранять историческую память, о взаимном интересе в этом у Абхазии и России, слушайте в подкасте.

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