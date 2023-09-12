https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/anpilogov-o-popytkakh-nato-voyti-v-armeniyu-perspektiva-voyny-uvelichivaetsya-1047941530.html
Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается
Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается
В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия... 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T12:18+0300
2023-09-12T12:18+0300
2023-09-12T12:53+0300
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Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается
Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается
В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов, это увеличивает возможность войны между Арменией и Азербайджаном."В Закавказье до сих пор существует и оказывает влияние на обстановку нерешенный конфликт между Азербайджаном и Арменией, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который пока что не имеет внятного дипломатического разрешения. И вызывает к жизни, к сожалению, сюжеты военного противостояния между Арменией и Азербайджаном. <...> Введение в это уравнение дополнительных переменных в виде США отнюдь не добавляет безопасности, а наоборот, разрушает существующую систему безопасности, в которой постоянно присутствует РФ. В таком вакууме сильно увеличивается перспектива военной эскалации между Арменией и Азербайджаном", – рассказал он.Анпилогов напомнил о роли НАТО в грузино-осетинском конфликте."Закавказье представляет из себя огромную пороховую бочку, к которой Вашингтон подносит зажженный фитиль", – подчеркнул политолог.
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подкасты, закавказье, нато, армения, нагорно-карабахская республика, в мире, аудио
подкасты, закавказье, нато, армения, нагорно-карабахская республика, в мире, аудио
В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.
Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов, это увеличивает возможность войны между Арменией и Азербайджаном.
"В Закавказье до сих пор существует и оказывает влияние на обстановку нерешенный конфликт между Азербайджаном и Арменией, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который пока что не имеет внятного дипломатического разрешения. И вызывает к жизни, к сожалению, сюжеты военного противостояния между Арменией и Азербайджаном. <...> Введение в это уравнение дополнительных переменных в виде США отнюдь не добавляет безопасности, а наоборот, разрушает существующую систему безопасности, в которой постоянно присутствует РФ. В таком вакууме сильно увеличивается перспектива военной эскалации между Арменией и Азербайджаном", – рассказал он.
Анпилогов напомнил о роли НАТО в грузино-осетинском конфликте.
"Закавказье представляет из себя огромную пороховую бочку, к которой Вашингтон подносит зажженный фитиль", – подчеркнул политолог.