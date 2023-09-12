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Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается

Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается

В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T12:18+0300

2023-09-12T12:18+0300

2023-09-12T12:53+0300

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Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается Анпилогов о попытках НАТО войти в Армению: перспектива войны увеличивается

В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов, это увеличивает возможность войны между Арменией и Азербайджаном."В Закавказье до сих пор существует и оказывает влияние на обстановку нерешенный конфликт между Азербайджаном и Арменией, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который пока что не имеет внятного дипломатического разрешения. И вызывает к жизни, к сожалению, сюжеты военного противостояния между Арменией и Азербайджаном. <...> Введение в это уравнение дополнительных переменных в виде США отнюдь не добавляет безопасности, а наоборот, разрушает существующую систему безопасности, в которой постоянно присутствует РФ. В таком вакууме сильно увеличивается перспектива военной эскалации между Арменией и Азербайджаном", – рассказал он.Анпилогов напомнил о роли НАТО в грузино-осетинском конфликте."Закавказье представляет из себя огромную пороховую бочку, к которой Вашингтон подносит зажженный фитиль", – подчеркнул политолог.

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