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Автомобиль перевернулся на трассе в Верхней Эшере
Автомобиль перевернулся на трассе в Верхней Эшере
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, ее доставили в больницу. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T14:07+0300
2023-09-12T14:07+0300
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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. На 102-м километре республиканской трассы в районе Верхней Эшеры произошла авария, сообщает информагентство "Апсныпресс". Подробности происшествия выясняются.
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Автомобиль перевернулся на трассе в Верхней Эшере
14:07 12.09.2023 (обновлено: 14:09 12.09.2023)
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля, ее доставили в больницу.
СУХУМ, 12 сен – Sputnik. На 102-м километре республиканской трассы в районе Верхней Эшеры произошла авария, сообщает информагентство "Апсныпресс".
"Пострадала женщина, которая управляла автомобилем. Она была доставлена в медучреждение, ее жизни ничего не угрожает", – сообщил заместитель начальника ГАИ республики Астамур Тания.
Подробности происшествия выясняются.