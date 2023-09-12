https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/grazhdanin-i-nachalnik-arshba-o-peregruzhennosti-shkol-sukhuma-roditelskikh-sborakh--1047938047.html

Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах

Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах

Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, насколько остро стоят вопросы перегруженности школ в... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T15:07+0300

2023-09-12T15:07+0300

2023-09-12T15:08+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/0c/1047937883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91a405953bed1f0f5cffda0183e49a65.jpg

Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах

Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, насколько остро стоят вопросы перегруженности школ в Сухуме, какие затраты на ремонт классов оплачиваются государством, а за что платят сами родители.По информации Аршба, в столичных школах обучаются 9364 учащихся. Самыми загруженными школами являются 2, 3, 4, 10. Заместитель начальника столичного Управления образования рассказала, как организован учебный процесс в этих школах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гражданин и начальник, школы, аудио