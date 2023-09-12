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Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах
Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах
Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, насколько остро стоят вопросы перегруженности школ в... 12.09.2023, Sputnik Абхазия
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Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах
Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах
Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, насколько остро стоят вопросы перегруженности школ в Сухуме, какие затраты на ремонт классов оплачиваются государством, а за что платят сами родители.По информации Аршба, в столичных школах обучаются 9364 учащихся. Самыми загруженными школами являются 2, 3, 4, 10. Заместитель начальника столичного Управления образования рассказала, как организован учебный процесс в этих школах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гражданин и начальник, школы, аудио
подкасты, гражданин и начальник, школы, аудио

Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах

15:07 12.09.2023 (обновлено: 15:08 12.09.2023)
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Гражданин и начальник: Аршба о перегруженности школ Сухума, родительских сборах
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Заместитель начальника столичного Управления образования Марина Аршба в эфире радио Sputnik рассказала, насколько остро стоят вопросы перегруженности школ в Сухуме, какие затраты на ремонт классов оплачиваются государством, а за что платят сами родители.
По информации Аршба, в столичных школах обучаются 9364 учащихся. Самыми загруженными школами являются 2, 3, 4, 10. Заместитель начальника столичного Управления образования рассказала, как организован учебный процесс в этих школах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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