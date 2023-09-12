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https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/kak-proshli-dni-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047946957.html
Как прошли Дни русской культуры в Абхазии
Как прошли Дни русской культуры в Абхазии
С 4 по 9 сентября в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи и круглые столы. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
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В Абхазии прошли "Дни русской культуры". Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России. За несколько дней в республике состоялось множество мероприятий – выставка "Россия-Абхазия – два мира", встречи в нескольких библиотеках республики и Абхазском государственном университете. О программе фестиваля и о том, с каким успехом он прошел, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали писатель, лауреат премии Фазиля Искандера Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.
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культура, абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
культура, абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео

Как прошли Дни русской культуры в Абхазии

16:25 12.09.2023 (обновлено: 16:47 12.09.2023)
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С 4 по 9 сентября в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи и круглые столы.
В Абхазии прошли "Дни русской культуры". Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России.
За несколько дней в республике состоялось множество мероприятий – выставка "Россия-Абхазия – два мира", встречи в нескольких библиотеках республики и Абхазском государственном университете.
О программе фестиваля и о том, с каким успехом он прошел, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали писатель, лауреат премии Фазиля Искандера Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.
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