https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/kak-proshli-dni-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047946957.html

Как прошли Дни русской культуры в Абхазии

Как прошли Дни русской культуры в Абхазии

С 4 по 9 сентября в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи и круглые столы. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

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В Абхазии прошли "Дни русской культуры". Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России. За несколько дней в республике состоялось множество мероприятий – выставка "Россия-Абхазия – два мира", встречи в нескольких библиотеках республики и Абхазском государственном университете. О программе фестиваля и о том, с каким успехом он прошел, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали писатель, лауреат премии Фазиля Искандера Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.

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