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Как прошли Дни русской культуры в Абхазии
Как прошли Дни русской культуры в Абхазии
С 4 по 9 сентября в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи и круглые столы. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T16:25+0300
2023-09-12T16:25+0300
2023-09-12T16:47+0300
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В Абхазии прошли "Дни русской культуры". Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России. За несколько дней в республике состоялось множество мероприятий – выставка "Россия-Абхазия – два мира", встречи в нескольких библиотеках республики и Абхазском государственном университете. О программе фестиваля и о том, с каким успехом он прошел, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали писатель, лауреат премии Фазиля Искандера Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.
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культура, абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
культура, абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
Как прошли Дни русской культуры в Абхазии
16:25 12.09.2023 (обновлено: 16:47 12.09.2023)
С 4 по 9 сентября в Абхазии проходили Дни русской культуры. За это время были организованы творческие встречи и круглые столы.
В Абхазии прошли "Дни русской культуры". Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России.
За несколько дней в республике состоялось множество мероприятий – выставка "Россия-Абхазия – два мира", встречи в нескольких библиотеках республики и Абхазском государственном университете.
О программе фестиваля и о том, с каким успехом он прошел, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказали писатель, лауреат премии Фазиля Искандера Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.