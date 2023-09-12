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От танцев до кухни: каким будет фестиваль абхазской культуры в Москве

От танцев до кухни: каким будет фестиваль абхазской культуры в Москве

Четвертый фестиваль абхазской культуры "Апсны" состоится в московском саду "Эрмитаж" 24 сентября. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T18:11+0300

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2023-09-12T18:26+0300

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В начале пресс-конференции председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба подчеркнул, что Абхазия – это не только горы и море. На территории республики живут представители народа, у которого есть своя, самобытная культура.Эта культура и будет представлена в российской столице. Гости фестиваля смогут познакомиться с абхазским кинематографом, посетить различные мастер-классы и уроки абхазского языка, посмотреть на выступления абхазских артистов.Подробнее о том, как будет проходить фестиваль и какие активности обязательно стоит посетить, смотрите в нашем видео.

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