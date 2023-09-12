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Рейс Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Рейс Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. 12.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-12T09:28+0300
2023-09-12T09:28+0300
2023-09-12T10:00+0300
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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.На борту было 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также 11 членов экипажа. К врачам после инцидента обратились пять человек, у двоих были ушибы, у троих поднялось давление. Позже пассажиров отправили на автобусах в Омск и Новосибирск.На месте работают спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
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новости, авиация, сочи, самолеты, россия
новости, авиация, сочи, самолеты, россия
Рейс Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
09:28 12.09.2023 (обновлено: 10:00 12.09.2023)
По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы.
СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.
На борту было 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также 11 членов экипажа.
К врачам после инцидента обратились пять человек, у двоих были ушибы, у троих поднялось давление. Позже пассажиров отправили на автобусах в Омск и Новосибирск.
На месте работают спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.