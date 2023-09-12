https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/reys-sochi-omsk-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-novosibirskoy-oblasti-1047938906.html

Рейс Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области

Рейс Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области

По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T09:28+0300

2023-09-12T09:28+0300

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СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи-Омск совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону.На борту было 159 пассажиров, включая 23 ребенка, а также 11 членов экипажа. К врачам после инцидента обратились пять человек, у двоих были ушибы, у троих поднялось давление. Позже пассажиров отправили на автобусах в Омск и Новосибирск.На месте работают спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

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