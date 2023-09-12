https://sputnik-abkhazia.ru/20230912/takie-obstoyatelstva-delba-i-ziganshin-o-dnyakh-russkoy-kultury-v-abkhazii-1047931337.html

Такие обстоятельства: Делба и Зиганшин о Днях русской культуры в Абхазии

Такие обстоятельства: Делба и Зиганшин о Днях русской культуры в Абхазии

В Абхазии прошли "Дни русской культуры" при поддержке Министерства культуры и соорганизатора, писателя Владимира Делба. Участниками фестиваля были литераторы... 12.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-12T10:48+0300

2023-09-12T10:48+0300

2023-09-12T10:48+0300

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Такие обстоятельства: Делба и Зиганшин о Днях русской культуры в Абхазии Такие обстоятельства: Делба и Зиганшин о Днях русской культуры в Абхазии

В Абхазии прошли "Дни русской культуры" при поддержке Министерства культуры и соорганизатора, писателя Владимира Делба. Участниками фестиваля были литераторы, журналисты, художники, представляющие современную культуру России.В рамках Дней русской культуры в Доме Москвы в Сухуме прошла выставка "Россия-Абхазия – два мира", были организованы встречи в нескольких библиотеках республики, а также в Абхазском государственном университете.О мероприятиях программы фестиваля, с каким успехом они прошли, какие мысли вызывали у российских деятелей культуры пребывание в Абхазии , что думают о взаимодействии между странами в сфере культуры, а также в чем состоит взаимный интерес сторон от такого обмена, в эфире радио Sputnik рассказали участники Дней российской культуры в Абхазии – писатель, лауреат премии Ф. Искандера, член русского ПЕН-центра Владимир Делба и писатель, путешественник, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества Камиль Зиганшин.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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