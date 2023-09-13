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Перла об итогах G20: одного гегемона в мире больше не существует

Перла об итогах G20: одного гегемона в мире больше не существует

США перестали быть мировым гегемоном и больше не могут диктовать свою волю государствам "глобального Юга" – такой вывод можно сделать по итогам саммита G20 в... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T16:01+0300

2023-09-13T16:01+0300

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Перла об итогах G20: одного гегемона в мире больше не существует Перла об итогах G20: одного гегемона в мире больше не существует

Страны глобального Юга больше не желают мириться с негласным статусом колоний и начинают ориентироваться на Россию и Китай, а ООН как проводник американской политики больше не в состоянии влиять на эти страны в принятии резолюций, написанных под диктовку Запада. Пример тому – новая зерновая сделка, где нет ни Запада, ни Украины, рассуждает политический обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Перла на канале "Скрытые смыслы"."Мировой порядок до самого последнего времени был основан на гегемонии США, G20 в нынешнем сезоне в Нью-Дели неожиданно продемонстрировала две вещи. Первая ― существуют великие державы, а именно Россия и Китай, которые могут игнорировать ранее обязательные для глав государств международные посиделки и прислать вместо себя людей статусных и уважаемых, но не президентов", ― говорит Перла.Во-вторых, до недавнего времени считалось, что все крупные международные клубы в конечном итоге делают заявления, написанные для них странами Запада. Однако в этот раз G20 с Лавровым, но без Путина выдали такой итоговый документ, который "Financial Times" признала сильнейшим ударом по репутации Запада вообще и США в частности, отмечает эксперт."Там не написано, что Россия виновата в войне. Заявление составлено таким образом, как если бы в том, что началась война, были виноваты обе стороны конфликта. И всем понятно, что под второй или даже первой стороной конфликта понимается не только и не столько Украина, сколько финансирующие ее и снабжающие ее оружием страны Запада. G20 не явно, но совершенно отчетливо для всех встала на позиции России по поводу конфликта на Украине", – убежден Перла.Позиция глобального Юга ( а это все человечество кроме США и их сателлитов) и позиции самих США стали очень резко отличаться, констатирует эксперт."Еще более важный факт в том, что генсек ООН Гуттериш, который отстаивает мир, основанный на американский правилах, вынужден признать, что он не может навязать крупнейшим странам мира ту политику, которую США диктуют ООН. В частности, требование в адрес России продлить или заново создать "зерновую сделку", – отмечает Перла.

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