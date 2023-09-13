https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/ardzinba-rol-rossii-v-razvitii-abkhazii-ogromna-1047969692.html

Ардзинба: роль России в развитии Абхазии огромна

Ардзинба: роль России в развитии Абхазии огромна

По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах республики с общественностью и представителями... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T20:04+0300

2023-09-13T20:04+0300

2023-09-13T20:04+0300

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Роль и место России в развитии Абхазии огромные, заявил на встрече с общественностью Нового района, Старого поселка и Сухумского района глава МИД Инал Ардзинба. Он напомнил, что многие жители республики - граждане России, рубежи страны охраняют российские пограничники, а расчетная валюта - рубль. Министр также подчеркнул, что в Отечественной войне народа Абхазии по числу жертв второе место занимают русские. По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.

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