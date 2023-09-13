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Ардзинба: роль России в развитии Абхазии огромна
Ардзинба: роль России в развитии Абхазии огромна
По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах республики с общественностью и представителями... 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T20:04+0300
2023-09-13T20:04+0300
2023-09-13T20:04+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Роль и место России в развитии Абхазии огромные, заявил на встрече с общественностью Нового района, Старого поселка и Сухумского района глава МИД Инал Ардзинба. Он напомнил, что многие жители республики - граждане России, рубежи страны охраняют российские пограничники, а расчетная валюта - рубль. Министр также подчеркнул, что в Отечественной войне народа Абхазии по числу жертв второе место занимают русские. По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.
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мид абхазии, абхазия, россия, сухумский район
мид абхазии, абхазия, россия, сухумский район
Ардзинба: роль России в развитии Абхазии огромна
По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах республики с общественностью и представителями районных администраций и собраний.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Роль и место России в развитии Абхазии огромные, заявил на встрече с общественностью Нового района, Старого поселка и Сухумского района глава МИД Инал Ардзинба.
Он напомнил, что многие жители республики - граждане России, рубежи страны охраняют российские пограничники, а расчетная валюта - рубль.
Министр также подчеркнул, что в Отечественной войне народа Абхазии по числу жертв второе место занимают русские.
"Русские взяли в руки оружие вместе с абхазами, армянами, кабардинцами, чеченцами, с добровольцами и отстаивали нашу свободу. Это очень важный, чувствительный, эмоциональный фактор, который нельзя забывать", - добавил Ардзинба.
По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания глава МИД Абхазии Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Республики Абхазия с общественностью и представителями районных администраций и собраний.