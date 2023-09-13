https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/grazhdanin-abkhazii-prigovoren-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-priobretenie-i-sbyt-narkotikov--1047959415.html

Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков

Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков

Уголовное дело Леона Зарандия рассматривалось Гагрским районным судом. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

суд

абхазия

гагрский район

наркотики

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии Леона Зарандия приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в 650 000 рублей в бюджет республики. Гагрский суд признал его виновным.

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