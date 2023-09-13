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https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/grazhdanin-abkhazii-prigovoren-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-priobretenie-i-sbyt-narkotikov--1047959415.html
Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков
Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков
Уголовное дело Леона Зарандия рассматривалось Гагрским районным судом. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии Леона Зарандия приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в 650 000 рублей в бюджет республики. Гагрский суд признал его виновным.
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суд, абхазия, гагрский район, наркотики

Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков

12:10 13.09.2023 (обновлено: 13:48 13.09.2023)
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Руки в наручниках. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.09.2023
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Уголовное дело Леона Зарандия рассматривалось Гагрским районным судом.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии Леона Зарандия приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в 650 000 рублей в бюджет республики.

Зарандия был обвинен в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта метадона общим весом 48,853 грамма, сбыте метадона, совершенном группой лиц по предварительному сговору общим весом 0,869 грамма, а также в хищении с причинением значительного ущерба гражданке Гаязовой Д.Э.

Гагрский суд признал его виновным.
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