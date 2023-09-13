Гражданин Абхазии приговорен к 16 годам лишения свободы за приобретение и сбыт наркотиков
12:10 13.09.2023 (обновлено: 13:48 13.09.2023)
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Уголовное дело Леона Зарандия рассматривалось Гагрским районным судом.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии Леона Зарандия приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в 650 000 рублей в бюджет республики.
Зарандия был обвинен в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта метадона общим весом 48,853 грамма, сбыте метадона, совершенном группой лиц по предварительному сговору общим весом 0,869 грамма, а также в хищении с причинением значительного ущерба гражданке Гаязовой Д.Э.
Гагрский суд признал его виновным.