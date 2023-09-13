https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/kharaziya-o-zapuske-turpoezda-ritsa-v-abkhaziyu-esche-odin-shazhok-k-bolshomu-uspekhu-1047957141.html

Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху

Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху

Начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия рассказал о работе по запуску туристического поезда "Рица" между Россией и Абхазией. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху

История с такими поездами родилась не в Абхазии, такая практика давно существует, отметил Харазия. "Люди, которые покупают билет на туристический поезд – это люди, которые любят такой вид транспорта, это им по душе. На наш взгляд, это огромная польза для привлечения гостей. И любой такого рода проект – это еще один шажок к большому успеху не только АЖД, а, в общем Страны души", – сказал Руслан Харазия. Подробности слушайте в подкасте.

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