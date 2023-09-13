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Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху
Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху
Начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия рассказал о работе по запуску туристического поезда "Рица" между Россией и Абхазией. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T12:50+0300
2023-09-13T12:50+0300
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Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху
Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху
История с такими поездами родилась не в Абхазии, такая практика давно существует, отметил Харазия. "Люди, которые покупают билет на туристический поезд – это люди, которые любят такой вид транспорта, это им по душе. На наш взгляд, это огромная польза для привлечения гостей. И любой такого рода проект – это еще один шажок к большому успеху не только АЖД, а, в общем Страны души", – сказал Руслан Харазия. Подробности слушайте в подкасте.
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Харазия о запуске турпоезда "Рица" в Абхазию: еще один шажок к большому успеху
12:50 13.09.2023 (обновлено: 13:01 13.09.2023)
Начальник пассажирской службы АЖД Руслан Харазия рассказал о работе по запуску туристического поезда "Рица" между Россией и Абхазией.
История с такими поездами родилась не в Абхазии, такая практика давно существует, отметил Харазия.
"Люди, которые покупают билет на туристический поезд – это люди, которые любят такой вид транспорта, это им по душе. На наш взгляд, это огромная польза для привлечения гостей. И любой такого рода проект – это еще один шажок к большому успеху не только АЖД, а, в общем Страны души", – сказал Руслан Харазия.
Подробности слушайте в подкасте
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