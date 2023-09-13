https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/kontrabandu-narkotikov-presekli-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse--1047960886.html

Контрабанду наркотиков пресекли на российско-абхазской границе

Контрабанду наркотиков пресекли на российско-абхазской границе

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T13:30+0300

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наркотики

адлер

россия

абхазия

пограничное управление фсб рф

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Метадон пытался перевезти из России в Абхазию иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. При досмотре у него в кармане брюк обнаружили сверток с наркотиком. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.

адлер

россия

абхазия

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наркотики, адлер, россия, абхазия, пограничное управление фсб рф