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Контрабанду наркотиков пресекли на российско-абхазской границе
Контрабанду наркотиков пресекли на российско-абхазской границе
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T13:30+0300
2023-09-13T13:30+0300
2023-09-13T13:46+0300
наркотики
адлер
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абхазия
пограничное управление фсб рф
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Метадон пытался перевезти из России в Абхазию иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. При досмотре у него в кармане брюк обнаружили сверток с наркотиком. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.
адлер
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наркотики, адлер, россия, абхазия, пограничное управление фсб рф
наркотики, адлер, россия, абхазия, пограничное управление фсб рф
Контрабанду наркотиков пресекли на российско-абхазской границе
13:30 13.09.2023 (обновлено: 13:46 13.09.2023)
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Метадон пытался перевезти из России в Абхазию иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
37-летнего мужчину остановили на пропускном пункте "Адлер". Подозрение вызвало его нестандартное поведение: без разрешения сотрудников пограничных органов покинул линию паспортного контроля.
При досмотре у него в кармане брюк обнаружили сверток с наркотиком.
Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.