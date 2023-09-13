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Минтуризма выявило 36 гидов-нелегалов с начала года
Минтуризма выявило 36 гидов-нелегалов с начала года
Во время рейда, который прошел 13 сентября на территории Гагрского района, правонарушителей выявлено не было. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T15:25+0300
2023-09-13T15:25+0300
2023-09-13T16:59+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Минтуризма Абхазии выявило 36 гидов-нелегалов с начала года, сообщает пресс-служба ведомства. Министерство туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД, ОБЭП, ГАИ и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов. Он отметил, что есть тенденция на снижение количества правонарушений в этой сфере.
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экскурсия, абхазия, гагрский район
экскурсия, абхазия, гагрский район
Минтуризма выявило 36 гидов-нелегалов с начала года
15:25 13.09.2023 (обновлено: 16:59 13.09.2023)
Во время рейда, который прошел 13 сентября на территории Гагрского района, правонарушителей выявлено не было.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Минтуризма Абхазии выявило 36 гидов-нелегалов с начала года, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД, ОБЭП, ГАИ и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов.
"Минтуризма Абхазии на регулярной основе проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории республики. Сегодня мы проводим рейд с профильными ведомствами в районе Холодной речки Гагрского района", – отметил замминистра Астамур Барциц.
Он отметил, что есть тенденция на снижение количества правонарушений в этой сфере.