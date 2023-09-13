https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/minturizma-vyyavilo-36-gidov-nelegalov-s-nachala-goda-1047963866.html

Минтуризма выявило 36 гидов-нелегалов с начала года

Минтуризма выявило 36 гидов-нелегалов с начала года

Во время рейда, который прошел 13 сентября на территории Гагрского района, правонарушителей выявлено не было. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T15:25+0300

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в абхазии

экскурсия

абхазия

гагрский район

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Минтуризма Абхазии выявило 36 гидов-нелегалов с начала года, сообщает пресс-служба ведомства. Министерство туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД, ОБЭП, ГАИ и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов. Он отметил, что есть тенденция на снижение количества правонарушений в этой сфере.

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