https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/moldavskiy-deputat-o-deportatsii-rukovoditelya-sputnik-moldova-1047967884.html

Молдавский депутат о депортации руководителя Sputnik Молдова

Молдавский депутат о депортации руководителя Sputnik Молдова

Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны доказывает неадекватное, истеричное и клиническое поведение местных властей. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T18:30+0300

2023-09-13T18:30+0300

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Так в интервью "Sputnik на русском" депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя прокомментировал заявление властей Молдовы о том, что российский журналист якобы представляет угрозу национальной безопасности. При этом, по словам оппозиционного политика, сами власти Молдовы давно отстаивают иностранные интересы и принимают катастрофические решения для своей страны. Почему в Молдове установилась жесткая цензура, а любая новость из России трактуется как ложь? Из-за чего власти Молдовы отказывались приходить на интервью Sputnik? Как запугивают журналистов? И что будет дальше со свободными СМИ – смотрите в полной версии нашего видео.

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