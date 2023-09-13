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Молдавский депутат о депортации руководителя Sputnik Молдова
Молдавский депутат о депортации руководителя Sputnik Молдова
Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны доказывает неадекватное, истеричное и клиническое поведение местных властей. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T18:30+0300
2023-09-13T18:30+0300
2023-09-13T18:48+0300
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Так в интервью "Sputnik на русском" депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя прокомментировал заявление властей Молдовы о том, что российский журналист якобы представляет угрозу национальной безопасности. При этом, по словам оппозиционного политика, сами власти Молдовы давно отстаивают иностранные интересы и принимают катастрофические решения для своей страны. Почему в Молдове установилась жесткая цензура, а любая новость из России трактуется как ложь? Из-за чего власти Молдовы отказывались приходить на интервью Sputnik? Как запугивают журналистов? И что будет дальше со свободными СМИ – смотрите в полной версии нашего видео.
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видео, мультимедиа, молдавия, журналистика, sputnik, видео
видео, мультимедиа, молдавия, журналистика, sputnik, видео
Молдавский депутат о депортации руководителя Sputnik Молдова
18:30 13.09.2023 (обновлено: 18:48 13.09.2023)
Депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова из страны доказывает неадекватное, истеричное и клиническое поведение местных властей.
Так в интервью "Sputnik на русском" депутат парламента Молдовы от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя прокомментировал заявление властей Молдовы о том, что российский журналист якобы представляет угрозу национальной безопасности.
При этом, по словам оппозиционного политика, сами власти Молдовы давно отстаивают иностранные интересы и принимают катастрофические решения для своей страны.
Почему в Молдове установилась жесткая цензура, а любая новость из России трактуется как ложь? Из-за чего власти Молдовы отказывались приходить на интервью Sputnik? Как запугивают журналистов? И что будет дальше со свободными СМИ – смотрите в полной версии нашего видео.