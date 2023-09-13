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Надписи на мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы
Надписи на мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Надписи на надгробьях и мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T21:48+0300
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Надписи на надгробьях и мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы.Как рассказал директор "Горстройпроект" администрации Астамур Пипия, будет установлено дополнительное надгробие Бориса Квициния.Работы планируют завершить к 22 сентября.
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Надписи на мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы
21:48 13.09.2023 (обновлено: 21:49 13.09.2023)
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Надписи на надгробьях и мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы.
Как рассказал директор "Горстройпроект" администрации Астамур Пипия, будет установлено дополнительное надгробие Бориса Квициния.
"Изначально все надгробия были отполированы. Чтобы придать цвет самим надписям, нанесли опрыскивателем краску золотистого цвета. Кроме того, на главном комплексе будут проведены работы по восстановлению надписей", - отметил Пипия.
Работы планируют завершить к 22 сентября.