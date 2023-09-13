https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/nadpisi-na-memoriale-v-parke-slavy-v-sukhume-obnovyat-k-30-letiyu-pobedy-1047970909.html

Надписи на мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы

Надписи на мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Надписи на надгробьях и мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Надписи на надгробьях и мемориале в Парке Славы в Сухуме обновят к 30-летию Победы.Как рассказал директор "Горстройпроект" администрации Астамур Пипия, будет установлено дополнительное надгробие Бориса Квициния.Работы планируют завершить к 22 сентября.

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