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Названо количество человек, стоящих на учете в Национальном онкоцентре

Названо количество человек, стоящих на учете в Национальном онкоцентре

Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездную рабочую встречу с главврачом Национального онкологического центра Нартом Гамгия. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T17:10+0300

2023-09-13T17:10+0300

2023-09-13T18:14+0300

медицина

в абхазии

национальный онкологический центр абхазии

абхазия

рак

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. На учете в Национальном онкологическом центре состоят 6172 человека, заявил на встрече с министром здравоохранения главврач медучреждения Нарт Гамгия. По его словам, хирургическое лечение в этом году получили 214 человек, 518 пациентов прошли химиотерапевтическое лечение. За весь 2022 год было проведено всего 220 операций. Самые распространенные раковые заболевания среди населения Абхазии - рак легких, рак молочной железы, рак кожи. Все химиопрепараты первой и второй линии обеспечивает Минздрав Абхазии.По словам министра Эдуарда Бутба, в рамках программы "Полис обязательного медицинского страхования" (ОМС) жители страны отправляются в Россию, это позволяет значительно снизить нагрузку на бюджет республики.На таргетную терапию в онкоцентре в прошлом году было выделено 20 млн руб, а в этом, как рассказал Бутба, 40 млн. Кроме того, к концу году прибудет дорогостоящее хирургическое оборудование для центра.

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