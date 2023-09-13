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Названо количество человек, стоящих на учете в Национальном онкоцентре
Названо количество человек, стоящих на учете в Национальном онкоцентре
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездную рабочую встречу с главврачом Национального онкологического центра Нартом Гамгия. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T17:10+0300
2023-09-13T17:10+0300
2023-09-13T18:14+0300
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в абхазии
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рак
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. На учете в Национальном онкологическом центре состоят 6172 человека, заявил на встрече с министром здравоохранения главврач медучреждения Нарт Гамгия. По его словам, хирургическое лечение в этом году получили 214 человек, 518 пациентов прошли химиотерапевтическое лечение. За весь 2022 год было проведено всего 220 операций. Самые распространенные раковые заболевания среди населения Абхазии - рак легких, рак молочной железы, рак кожи. Все химиопрепараты первой и второй линии обеспечивает Минздрав Абхазии.По словам министра Эдуарда Бутба, в рамках программы "Полис обязательного медицинского страхования" (ОМС) жители страны отправляются в Россию, это позволяет значительно снизить нагрузку на бюджет республики.На таргетную терапию в онкоцентре в прошлом году было выделено 20 млн руб, а в этом, как рассказал Бутба, 40 млн. Кроме того, к концу году прибудет дорогостоящее хирургическое оборудование для центра.
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медицина, национальный онкологический центр абхазии, абхазия, рак
медицина, национальный онкологический центр абхазии, абхазия, рак
Названо количество человек, стоящих на учете в Национальном онкоцентре
17:10 13.09.2023 (обновлено: 18:14 13.09.2023)
Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездную рабочую встречу с главврачом Национального онкологического центра Нартом Гамгия.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. На учете в Национальном онкологическом центре состоят 6172 человека, заявил на встрече с министром здравоохранения главврач медучреждения Нарт Гамгия.
"Общее количество больных, которых взяли на диспансерный учет в этом году, - 598 человек, в прошлом году было 493. Из них с подтвержденным диагнозом рак 381 пациент, в прошлом году было 390. Нужно отметить, что 217 из них мы взяли на учет с фоновыми и предраковыми заболеваниями, эти люди практически были спасены от рака. В прошлом году таких пациентов было 103, это говорит о новом уровне просветительской работы, об улучшении качества оказываемой медицинской помощи", - отметил Гамгия.
По его словам, хирургическое лечение в этом году получили 214 человек, 518 пациентов прошли химиотерапевтическое лечение. За весь 2022 год было проведено всего 220 операций.
Самые распространенные раковые заболевания среди населения Абхазии - рак легких, рак молочной железы, рак кожи.
Все химиопрепараты первой и второй линии обеспечивает Минздрав Абхазии.
По словам министра Эдуарда Бутба, в рамках программы "Полис обязательного медицинского страхования" (ОМС) жители страны отправляются в Россию, это позволяет значительно снизить нагрузку на бюджет республики.
"27 человек в этом году уже получили химиотерапевтическое лечение в онкоцентре Сочи, 34 лучевую терапию. В среднем стоимость одного курса варьируется от 500 до 700 тысяч рублей, немало тех, кому оказывают терапию на сумму более 1 млн руб", - добавил министр.
На таргетную терапию в онкоцентре в прошлом году было выделено 20 млн руб, а в этом, как рассказал Бутба, 40 млн.
Кроме того, к концу году прибудет дорогостоящее хирургическое оборудование для центра.