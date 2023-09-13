https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/putin-zayavil-o-perspektivakh-voenno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-s-kndr-1047961398.html

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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ким чен ын

владимир путин

россия

политика

кндр

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1".Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Они с Ким Чен Ыном откровенно обменялись мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября. Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась в среду на космодроме Восточный.

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