https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/putin-zayavil-o-perspektivakh-voenno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-s-kndr-1047961398.html
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T14:05+0300
2023-09-13T14:05+0300
2023-09-13T14:37+0300
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владимир путин
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1".Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Они с Ким Чен Ыном откровенно обменялись мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября. Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась в среду на космодроме Восточный.
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ким чен ын, владимир путин, россия, политика, кндр
ким чен ын, владимир путин, россия, политика, кндр
Путин заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с КНДР
14:05 13.09.2023 (обновлено: 14:37 13.09.2023)
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik.
Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, но в рамках правил есть и возможности, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", — сказал президент.
Прошедшие переговоры российский лидер назвал продуктивными. Они с Ким Чен Ыном откровенно обменялись мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей Пхеньяна и Москвы в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде 12 сентября. Это его первая за четыре года зарубежная поездка и второй визит в Россию. Встреча с Владимиром Путиным состоялась в среду на космодроме Восточный.