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Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
Сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к Денисову домой с постановлением о депортации первым же рейсом. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T09:20+0300
2023-09-13T09:20+0300
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это решением риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность".
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молдавия, sputnik, в мире, журналистика
молдавия, sputnik, в мире, журналистика
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
09:20 13.09.2023 (обновлено: 10:27 13.09.2023)
Сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к Денисову домой с постановлением о депортации первым же рейсом.
СУХУМ, 13 сен – Sputnik.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости
, что его депортируют из Молдавии.
По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.
"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", — сказал журналист.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это решением риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность".