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Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии

Сотрудники миграционной службы в Кишиневе пришли к Денисову домой с постановлением о депортации первым же рейсом. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T09:20+0300

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это решением риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность".

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