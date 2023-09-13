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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за риска смерчей
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за риска смерчей
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает... 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T10:30+0300
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смерч
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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле.
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смерч, россия, сочи
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за риска смерчей
10:30 13.09.2023 (обновлено: 10:57 13.09.2023)
СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края… В период 8-10 часов 13 сентября 2023 года и до конца суток 13 сентября 2023 года на участке Магри – Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле.