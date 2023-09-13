https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-iz-za-riska-smerchey-1047955606.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за риска смерчей

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за риска смерчей

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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смерч

россия

сочи

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СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле.

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смерч, россия, сочи