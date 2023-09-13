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Сухум останется без света 14 сентября на 11 часов
Сухум останется без света 14 сентября на 11 часов
Отключение электричества связано с проведением ремонтных работ. 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T21:54+0300
2023-09-13T21:54+0300
2023-09-13T21:55+0300
в абхазии
электроэнергия
абхазия
сухум
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без света с 09:00 до 20:00 в четверг 14 сентября, сообщили в СУЭС. Из-за ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: Почтовая, Бегуа, Титова, Гулия, Ардзинба, проспект Мира от пересечения с улицей Джонуа до конца, а также район рынка.
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электроэнергия, абхазия, сухум
электроэнергия, абхазия, сухум
Сухум останется без света 14 сентября на 11 часов
21:54 13.09.2023 (обновлено: 21:55 13.09.2023)
Отключение электричества связано с проведением ремонтных работ.
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без света с 09:00 до 20:00 в четверг 14 сентября, сообщили в СУЭС.
Из-за ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: Почтовая, Бегуа, Титова, Гулия, Ардзинба, проспект Мира от пересечения с улицей Джонуа до конца, а также район рынка.