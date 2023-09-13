https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/sukhum-ostanetsya-bez-sveta-14-sentyabrya-na-11-chasov-1047971094.html

Сухум останется без света 14 сентября на 11 часов

Сухум останется без света 14 сентября на 11 часов

Отключение электричества связано с проведением ремонтных работ. 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

электроэнергия

абхазия

сухум

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Часть Сухума останется без света с 09:00 до 20:00 в четверг 14 сентября, сообщили в СУЭС. Из-за ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии на следующих улицах: Почтовая, Бегуа, Титова, Гулия, Ардзинба, проспект Мира от пересечения с улицей Джонуа до конца, а также район рынка.

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