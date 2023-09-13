https://sputnik-abkhazia.ru/20230913/tri-bezekipazhnykh-katera-vsu-byli-unichtozheny-v-chernom-more-1047969141.html

Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в Черном море

Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в Черном море

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщили в... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-13T19:41+0300

2023-09-13T19:41+0300

2023-09-13T19:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

черное море

министерство обороны рф

россия

украина

черноморский флот

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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщили в среду в Минобороны России."Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - сообщили в ведомстве.

черное море

россия

украина

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Sputnik Абхазия

черное море, министерство обороны рф, россия, украина, черноморский флот