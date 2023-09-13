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Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в Черном море
Три безэкипажных катера ВСУ были уничтожены в Черном море
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщили в... 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T19:41+0300
2023-09-13T19:41+0300
2023-09-13T19:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
черное море
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россия
украина
черноморский флот
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СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщили в среду в Минобороны России."Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - сообщили в ведомстве.
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черное море, министерство обороны рф, россия, украина, черноморский флот
черное море, министерство обороны рф, россия, украина, черноморский флот
СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря три украинских безэкипажных катера, сообщили в среду в Минобороны России.
"Тринадцатого сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - сообщили в ведомстве.