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Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма
Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма
О развитии гастрономического туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали представитель Национальной туристической компании Арменак... 13.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-13T09:56+0300
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Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма
Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма
Гастрономический туризм – одно из самых перспективных направлений в такой традиционной стране, как Абхазия. На каком уровне развитие этого направления, насколько оно актуально и какими преимуществами обладает. Слушайте подкаст.
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Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма
09:56 13.09.2023 (обновлено: 09:58 13.09.2023)
О развитии гастрономического туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали представитель Национальной туристической компании Арменак Карнецян и главный специалист отдела анализа Министерства туризма республики Таращ Хутаба.
Гастрономический туризм – одно из самых перспективных направлений в такой традиционной стране, как Абхазия.
На каком уровне развитие этого направления, насколько оно актуально и какими преимуществами обладает.