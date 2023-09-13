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Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма

Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма

О развитии гастрономического туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали представитель Национальной туристической компании Арменак... 13.09.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма Турбаза: Карнецян и Хутаба об особенностях абхазского гастротуризма

Гастрономический туризм – одно из самых перспективных направлений в такой традиционной стране, как Абхазия. На каком уровне развитие этого направления, насколько оно актуально и какими преимуществами обладает. Слушайте подкаст.

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